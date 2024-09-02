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В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом

В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям.
В регионе
2 сентября 2024 г. 13:01
В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом

Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. Возбуждено уголовное дело.

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