В Астане задержали 17 участников групповой драки с применением огнестрельного оружия

В Астане произошла групповая драка между охранниками ночного клуба и его посетителями.

В Астане произошла групповая драка между охранниками ночного клуба и его посетителями.

Как передает Report, об этом сообщает Polisia.kz.

Началось все с конфликта в ночном клубе между одним охранником и одним посетителем. Потом к обеим сторонам прибыло подкрепление и началась уже групповая драка. Во время потасовки один из дерущихся несколько раз выстрелил из ружья.

"На канал 102 поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка. Прибывшие сотрудники полиции пресекли правонарушение, установили и доставили в отдел полиции 17 участников инцидента", - говорится в сообщении.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Между тем в полиции считают, что часть участников успела разбежаться и их теперь ищут.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки", - говорится в сообщении.