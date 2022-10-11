В Астане усилили меры безопасности в связи с прибытием глав ряда государств

В Астане (Казахстан) к аэропорту подогнали военную технику с тем, чтобы обеспечивать безопасность глав иностранных государств, прибывающих в страну для участия в ряде мероприятий.

В Астане (Казахстан) к аэропорту подогнали военную технику с тем, чтобы обеспечивать безопасность глав иностранных государств, прибывающих в страну для участия в ряде мероприятий.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, полицейские выборочно досматривают автомобили.

Эта неделя в столице будет насыщенной: сегодня прибывает эмир Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, завтра - лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, послезавтра - главы стран СНГ, включая Владимира Путина, через два дня - президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Отметим, что 13 октября в столице Казахстана пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 14 октября - заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия- Россия".