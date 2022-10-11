О нас

В Астане усилили меры безопасности в связи с прибытием глав ряда государств

В Астане усилили меры безопасности в связи с прибытием глав ряда государств В Астане (Казахстан) к аэропорту подогнали военную технику с тем, чтобы обеспечивать безопасность глав иностранных государств, прибывающих в страну для участия в ряде мероприятий.
В регионе
11 октября 2022 г. 14:14
В Астане усилили меры безопасности в связи с прибытием глав ряда государств

В Астане (Казахстан) к аэропорту подогнали военную технику с тем, чтобы обеспечивать безопасность глав иностранных государств, прибывающих в страну для участия в ряде мероприятий.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, полицейские выборочно досматривают автомобили.

Эта неделя в столице будет насыщенной: сегодня прибывает эмир Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, завтра - лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, послезавтра - главы стран СНГ, включая Владимира Путина, через два дня - президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Отметим, что 13 октября в столице Казахстана пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 14 октября - заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия- Россия".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi