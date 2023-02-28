В Астане состоялась встреча госсекретаря США и премьер-министра Казахстана

В Астане прошла встреча заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В Астане прошла встреча заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом передает Tengrinews.kz.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану этой ночью. Это его первая поездка в качестве госсекретаря в Казахстан.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества стран Центральной Азии с США в сфере экономики, энергетики, защиты окружающей среды и борьбы с терроризмом.