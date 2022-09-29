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В Астане проведут заседание глав стран СНГ и саммит "Центральная Азия- Россия"

В Астане проведут заседание глав стран СНГ и саммит "Центральная Азия- Россия" В столице Казахстана - Астане 14 октября состоится заседание глав стран СНГ, а также саммит "Центральная Азия- Россия".
В регионе
29 сентября 2022 г. 12:02
В Астане проведут заседание глав стран СНГ и саммит Центральная Азия- Россия

В столице Казахстана - Астане 14 октября состоится заседание глав стран СНГ, а также саммит "Центральная Азия- Россия".

Как передает Report, об этом заявили в четверг в пресс-службе МИД Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения следующих мероприятий: 13 октября - VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября - заседание Совета глав государств СНГ, 14 октября - саммит "Центральная Азия - Россия", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Astana to host session of CIS heads of state and Central Asia-Russia summit

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