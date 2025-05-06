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В Астане прошли переговоры между президентом Казахстана Токаевым и главой Вьетнама То Ламой

В Астане прошли переговоры между президентом Казахстана Токаевым и главой Вьетнама То Ламой В Акорде состоялась официальная церемония встречи Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.
В регионе
6 мая 2025 г. 10:50
В Астане прошли переговоры между президентом Казахстана Токаевым и главой Вьетнама То Ламой

Первый визит Генерального секретаря ЦК КП Вьетнама в Астану является ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами. 

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламой. 

"Вьетнам – важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач", – заявил Токаев. 

То Лам в свою очередь поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил уверенность, что результаты переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом. 

"Тот факт, что наша делегация решила посетить вашу страну всего два года спустя после вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии", – отметил Генсек ЦК КП Вьетнама.

10:18

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

Об этом казахстанское бюро Report передает со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и То Лам представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Вьетнама.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVyetnam Prezidenti: Qazaxıstan Mərkəzi Asiyada ilk strateji tərəfdaşımız olacaq

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