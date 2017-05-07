 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Астане прошёл самый масштабный военный парад в истории Казахстана

    В параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Военный парад, посвященный 25-летию образования вооружённых сил Казахстана и Дню Победы, состоялся в Астане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, в Минобороны Казахстана отметили, что военный парад 2017 года стал самым масштабным в истории страны.

    В параде приняли участие более пяти тысяч военнослужащих. Механизированная колонна была представлена 300 единицами военной техники и вооружения.

    Парад открыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    «У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями, мы дружны с ними. Мы помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед», — заявил Назарбаев на церемонии открытия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi