В Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ

В столице Казахстана Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ.
Как сообщает казахстанское бюро Report, мероприятие проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В саммите принимают участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Руководство Армении, являющейся членом организации, отсутствует.
Лидеры обсуждают формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
По итогам планируется подписание 14 документов, в том числе итоговой декларации и совместного заявления в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.