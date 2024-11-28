В Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ

В столице Казахстана Астане проходит саммит глава государств ОДКБ.

В столице Казахстана Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ.

Как сообщает казахстанское бюро Report, мероприятие проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В саммите принимают участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Руководство Армении, являющейся членом организации, отсутствует.

Лидеры обсуждают формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

По итогам планируется подписание 14 документов, в том числе итоговой декларации и совместного заявления в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.