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В Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ

В Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ В столице Казахстана Астане проходит саммит глава государств ОДКБ.
В регионе
28 ноября 2024 г. 13:19
В Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ

В столице Казахстана Астане проходит саммит глав-государств ОДКБ.

Как сообщает казахстанское бюро Report, мероприятие проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В саммите принимают участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Руководство Армении, являющейся членом организации, отсутствует.

Лидеры обсуждают формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

По итогам планируется подписание 14 документов, в том числе итоговой декларации и совместного заявления в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Версия на английском языке ФотоAstana hosts CSTO Summit of Heads of State
Версия на азербайджанском языке ФотоAstanada KTMT dövlət başçılarının sammiti keçirilir

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