В Астане проходит очередная международная встреча по Сирии

В Астане утром начался 22-ой раунд международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса.

В Астане утром начался 22-ой раунд международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу МИД Казахстана.

"Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли 11 делегаций. Группу переговорщиков от правительства Сирии возглавляет замминистра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Раад, от Сирийской оппозиции – Ахмад Тома", - сообщает МИД.

Во встрече также принимают участие делегации стран-гарантов: России – во главе со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, Турции – во главе с генеральным директором двусторонних политических отношений МИД Мустафой Юрдакулом, Ирана – во главе с помощником министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

В качестве наблюдателей на переговорах присутствуют представители Иордании, Ливана и Ирака, а также международных организаций – ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.

Сегодня пройдут двусторонние и трехсторонние консультации делегаций, по итогам которых во вторник состоятся пленарное заседание и пресс-конференция глав делегаций.