В Астане проходит инаугурация президента Казахстана

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Астане проходит церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает Report, на церемонии, проходящей во Дворце независимости, принимают участие официальные представители зарубежных стран, политические и общественные деятели Казахстана.

Н. Назарбаев, возложив руку на Конституцию, поклялся служить во благо страны.

Напомним, что на состоявшихся 26 апреля внеочередных президентских выборах Н.Назарбаев набрал 97,75% голосов избирателей. Его оппоненты - лидер коммунистов Тургун Сыздыков набрал 1,61%, самовыдвиженец Абельгази Кусаинов же 0,64% голосов.