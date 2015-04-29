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    В Астане проходит инаугурация президента Казахстана

    На церемонии принимают участие официальные представители зарубежных стран, политические и общественные деятели Казахстана

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Астане  проходит церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

    Как сообщает Report, на церемонии, проходящей во Дворце независимости,  принимают участие официальные представители зарубежных стран, политические и общественные деятели Казахстана.

    Н. Назарбаев, возложив руку на Конституцию, поклялся служить во благо страны.

    Напомним, что на состоявшихся 26 апреля внеочередных президентских выборах Н.Назарбаев набрал 97,75% голосов избирателей. Его оппоненты - лидер коммунистов Тургун Сыздыков набрал 1,61%, самовыдвиженец Абельгази Кусаинов же 0,64% голосов.

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