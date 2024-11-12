В Астане по итогам 22-го раунда переговоров по Сирии приняли совместное заявление

Следующий, 23-й раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского формата состоится в первой половине 2025 года в столице Казахстана.

Следующий, 23-й раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского формата состоится в первой половине 2025 года в столице Казахстана.

Как сообщает казахстанской бюро Report, об этом заявил вице-министр иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.

"Нынешняя экскавация на Ближнем Востоке усложняет вопрос урегуливания Сирийского кризиса. Ситуация в Сирии остается тяжелой. Поиск политического решения важен. И мы настаиваем на восстановлении заседания Конституционного совета Сирии", - сказал он.

По его словам, нужен скоординированный дипломатический подход для достижения мира в Сирии.

Страны-гаранты приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе на фоне военных атак Израиля на Палестину, действия террористических групп в регионе, подчеркнули важность соблюдения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Сирию, соблюдение территориальной целостности Сирии, налаживание отношений между Турцией и Сирией. В документе также говорится о восстановлении базовых объектов инфраструктур по обеспечению водой и электричеством населения, об оказании помощи международных организаций, о продолжении передачи тел погибших родственникам.