В Астане открылся региональный офис Euronews

В столице Казахстана Астане 18 декабря состоялось торжественное открытие регионального офиса Euronews.
Как передает казахстанское бюро
Открывая офис, министр Аида Балаева отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана. Она подчеркнула, что это не просто расширение географического присутствия, но и большие возможности для того, чтобы показать всему миру богатое культурное наследие и современное развитие Казахстана.
"Этот офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений. Уверена, что здесь будут рождаться проекты, которые не только укрепят взаимопонимание между странами, но и внесут вклад в глобальное медиапространство", - заявила министр.
Euronews выступил информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре этого года в Астане. Трансляция охватила более 39 миллионов человек по всему миру. Кроме того, подготовлено 10 программ, передач и интервью, посвященных инвестиционным проектам и культурному наследию казахского народа.
"Мы будем информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана, работая с казахстанскими предпринимателями и художниками, а также создавая оригинальные телешоу, которые представят новые реалии и яркое будущее Казахстана" -, сказал на церемонии открытия председатель совета директоров Euronews Педро Варгас.
Ключевым элементом сотрудничества является реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников местных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.