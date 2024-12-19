В Астане открылся региональный офис Euronews

В столице Казахстана Астане 18 декабря состоялось торжественное открытие регионального офиса Euronews.

В столице Казахстана Астане 18 декабря состоялось торжественное открытие регионального офиса Euronews.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Открывая офис, министр Аида Балаева отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана. Она подчеркнула, что это не просто расширение географического присутствия, но и большие возможности для того, чтобы показать всему миру богатое культурное наследие и современное развитие Казахстана.

"Этот офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений. Уверена, что здесь будут рождаться проекты, которые не только укрепят взаимопонимание между странами, но и внесут вклад в глобальное медиапространство", - заявила министр.

Euronews выступил информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре этого года в Астане. Трансляция охватила более 39 миллионов человек по всему миру. Кроме того, подготовлено 10 программ, передач и интервью, посвященных инвестиционным проектам и культурному наследию казахского народа.

"Мы будем информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана, работая с казахстанскими предпринимателями и художниками, а также создавая оригинальные телешоу, которые представят новые реалии и яркое будущее Казахстана" -, сказал на церемонии открытия председатель совета директоров Euronews Педро Варгас.

Ключевым элементом сотрудничества является реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников местных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.