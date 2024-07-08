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В Астане отбывавшему наказание за призывы к захвату власти дали еще 6 лет

В Астане отбывавшему наказание за призывы к захвату власти дали еще 6 лет Жителя Астаны приговорили к 6 годам заключения, когда он уже отбывал 20-летний срок за публичные призывы к захвату власти.
В регионе
8 июля 2024 г. 09:51
В Астане отбывавшему наказание за призывы к захвату власти дали еще 6 лет

Жителя Астаны приговорили к 6 годам заключения, когда он уже отбывал 20-летний срок за публичные призывы к захвату власти.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в комитете нацбезопасности Казахстана.

"Межрайонным судом по уголовным делам Астаны дополнительно к 6 годам лишения свободы приговорен житель столицы, содержащийся в исправительном учреждении", - указывается в сообщении.

В КНБ отметили, что один приговор в отношении него вступил в силу еще в феврале - суд признал его виновным в публичных призывах к захвату власти, создании и руководстве террористической группой, вербовке в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде и финансировании терроризма.

"Находясь в следственном изоляторе, он не прекратил противоправную деятельность и пытался навязывать идеологию терроризма сокамерникам", - уточнили в комитете причину нового суда и приговора.

Кроме того, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Сотрудники КНБ установили, что они среди своего окружения, а также посредством мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы.

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