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В Астане начался саммит Шанхайской организации сотрудничества

В Астане начался саммит Шанхайской организации сотрудничества В Астане во Дворце Независимости под председательством Казахстана начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В регионе
4 июля 2024 г. 09:39
В Астане начался саммит Шанхайской организации сотрудничества

В Астане во Дворце Независимости под председательством Казахстана начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Представительный форум организации впервые пройдет в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".

В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС".

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

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Версия на английском языке Shanghai Cooperation Organization summit kicks off in Astana
Версия на азербайджанском языке Astanada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti başlayıb

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