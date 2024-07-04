В Астане начался саммит Шанхайской организации сотрудничества

В Астане во Дворце Независимости под председательством Казахстана начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Астане во Дворце Независимости под председательством Казахстана начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Представительный форум организации впервые пройдет в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".

В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС".

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.