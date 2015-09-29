В Казахстане состоялось заседание министров экономики Тюркского совета

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане состоялось заседание пятой встречи министров экономики Тюркского совета.

Как сообщает Report, информацию распространили казахстанские СМИ.

По информации, в повестку дня включили вопросы укрепления многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран тюркоязычных государств, а также взаимодействия рабочих групп по улучшению инвестиционного климата, диверсификации экономики, развитию предпринимательства, созданию совместного инвестиционного фонда.

"Тюркский совет успешно работает в таких сферах, как инвестиции, предпринимательство и диверсификация экономики. Однако в условиях непростой экономической ситуации странам Совета необходимо значительно усилить сотрудничество в области торговли", - подчеркнул министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев.

Напомним, что в работе пятой встречи Совета приняли участие министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи, заместитель министра экономики и промышленности Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, заместитель министра экономики Кыргызстана Данияр Иманалиев, а также заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер Кочаман.

Отметим, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.