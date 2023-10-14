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В Астане 24-26 октября пройдет сессия Европейского комитета ВОЗ

В Астане 24-26 октября пройдет сессия Европейского комитета ВОЗ В Астане 24-26 сентября пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В регионе
14 октября 2023 г. 10:35
В Астане 24-26 октября пройдет сессия Европейского комитета ВОЗ

В Астане 24-26 октября пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан, ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проводят в городе Астане 22-23 октября 2023 года Глобальную конференцию по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященную 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и 5-летию принятия декларации Астаны по ПМСП, а также 24-26 октября 2023 года 73-сессию Европейского регионального комитета ВОЗ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятиях примет участие гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Версия на английском языке Astana to host session of WHO European committee

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