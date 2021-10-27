О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ашхабаде стартовала XXVI международная конференция "Нефть и газ Туркменистана"

В Ашхабаде стартовала XXVI международная конференция "Нефть и газ Туркменистана" Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам XXVI международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», в котором отметил большое значение этого форума для вывода производственного потенциала энергетической отрасли на
В регионе
27 октября 2021 г. 11:00
В Ашхабаде стартовала XXVI международная конференция Нефть и газ Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам XXVI международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», в котором отметил большое значение этого форума для вывода производственного потенциала энергетической отрасли на международный уровень, сообщает Report.

«В годы независимости нефтегазовая промышленность стала одним из приоритетных направлений экономического развития страны. Позитивные результаты дают работы, проводимые в рамках энергетической стратегии государства в целях использования углеводородных ресурсов страны в интересах туркменистанцев и народов других стран», - говорится в послании главы государства.

Как крупный экспортер энергоресурсов, Туркменистан выступает за создание стабильных международных систем их транспортировки, диверсификацию маршрутов поставок за рубеж, формирование многовекторной трубопроводной системы, подчеркнул Бердымухамедов.

В этом контексте назван и проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который даст мощный импульс укреплению устойчивого развития и мира в регионе.

Ашхабад в 26-й раз созывает международный форум «Нефть и газ Туркменистана», ставший открытой площадкой для дискуссий ведущих игроков рынка и отражающий в своей повестке актуальные тренды, вопросы и проблемы отрасли глобального уровня.

В среду, 27 октября, форум открывается в Торгово-промышленной палате Туркменистана и пройдет в гибридном формате. В первый день выступят ключевые спикеры, включая главу «Туркменгаза», генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), президента CNPC, председателя Глобального газового центра, высокопоставленных представителей ряда других международных организаций и др.

Хотим отметить, что Главным спонсором мероприятия выступает азербайджанская компания SOCAR.

В рамках мероприятия ожидается подписание документов о сотрудничестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
25 октября 2021 г. 16:09
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
25 октября 2021 г. 14:42
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
25 октября 2021 г. 13:29
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
25 октября 2021 г. 11:39
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi