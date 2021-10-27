В Ашхабаде стартовала XXVI международная конференция "Нефть и газ Туркменистана"

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам XXVI международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», в котором отметил большое значение этого форума для вывода производственного потенциала энергетической отрасли на

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил приветственное обращение участникам XXVI международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», в котором отметил большое значение этого форума для вывода производственного потенциала энергетической отрасли на международный уровень, сообщает Report.

«В годы независимости нефтегазовая промышленность стала одним из приоритетных направлений экономического развития страны. Позитивные результаты дают работы, проводимые в рамках энергетической стратегии государства в целях использования углеводородных ресурсов страны в интересах туркменистанцев и народов других стран», - говорится в послании главы государства.

Как крупный экспортер энергоресурсов, Туркменистан выступает за создание стабильных международных систем их транспортировки, диверсификацию маршрутов поставок за рубеж, формирование многовекторной трубопроводной системы, подчеркнул Бердымухамедов.

В этом контексте назван и проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который даст мощный импульс укреплению устойчивого развития и мира в регионе.

Ашхабад в 26-й раз созывает международный форум «Нефть и газ Туркменистана», ставший открытой площадкой для дискуссий ведущих игроков рынка и отражающий в своей повестке актуальные тренды, вопросы и проблемы отрасли глобального уровня.

В среду, 27 октября, форум открывается в Торгово-промышленной палате Туркменистана и пройдет в гибридном формате. В первый день выступят ключевые спикеры, включая главу «Туркменгаза», генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), президента CNPC, председателя Глобального газового центра, высокопоставленных представителей ряда других международных организаций и др.

Хотим отметить, что Главным спонсором мероприятия выступает азербайджанская компания SOCAR.

В рамках мероприятия ожидается подписание документов о сотрудничестве.