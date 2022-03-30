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В Ашхабаде стартовал второй день Международного инвестиционного форума OGT-2022

В Ашхабаде стартовал второй день Международного инвестиционного форума OGT-2022 В столице Туркменистана продолжается Международный инвестиционный форум "Нефть и газ Туркменистана", в работе которого принимают участие представители 90 компаний из 32 государств.
В регионе
30 марта 2022 г. 11:02
В Ашхабаде стартовал второй день Международного инвестиционного форума OGT-2022

В столице Туркменистана продолжается Международный инвестиционный форум "Нефть и газ Туркменистана", в работе которого принимают участие представители 90 компаний из 32 государств.

Как передает Report, во второй день мероприятия ожидается выступление ведущих нефтегазовых компаний с презентациями о новых разработках и накопленном опыте в отрасли.

Участники обсудят широкий круг вопросов на четырех тематических сессиях - "Возможности инвестиционных проектов в эру новой энергетики", "Роль финансовых институтов в поддержке устойчивой энергетики", "Инновационные
технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и сокращение выбросов попутных газов", "Опыт, потенциал и перспективы международного сотрудничества в области переработки и транспортировки углеводородов".

Также намечены двусторонние встречи между представителями туркменского ТЭК с зарубежными партнерами для обсуждения и определения конкретных векторов дальнейшего взаимодействия.

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана организован госконцернами "Туркменгаз", "Туркменнефть", "Туркменхимия", Госкорпорацией "Туркменгеология" в партнерстве с Turkmen Forum и компанией Gaffney Cline.

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