Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, на встрече приняли участие представители МИД Туркменистана, Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, а также нефтегазового, транспортного и промышленного секторов экономики.

Особое внимание в ходе заседания было уделено дальнейшему продвижению инициативы о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать переговорной площадкой для представителей правительственных и деловых кругов прикаспийских стран, способствовать налаживанию связей с мировым бизнесом и международными организациями.

Также предметом детального рассмотрения стали проекты двух протоколов, разрабатываемые туркменской стороной, которые дополнят Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанное на III cаммите глав прикаспийских государств в Баку в 2010 году.