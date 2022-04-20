В Ашхабаде состоялось заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

Сегодня в столичном отеле Oguzkent под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Сегодня в столичном отеле Oguzkent под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Как передает Report, ежегодный форум, традиционно проводимый накануне Национального праздника туркменского скакуна, является открытой площадкой эффективного взаимодействия для коннозаводчиков из разных стран, специализирующихся в разведении чистокровных ахалтекинцев, способствуя приумножению мировой славы легендарных "небесных" коней – бесценного достояния и гордости туркменского народа.

В Туркменистане – Родине знаменитых "райских" скакунов – проводится масштабная работа по сохранению, изучению и развитию национального искусства коневодства, популяризации и продолжению в современную эпоху его богатых традиций, уходящих корнями вглубь тысячелетий, стимулированию конного спорта, расширению плодотворного сотрудничества в данных сферах со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

Этим целям призвана служить созданная в 2010 году по инициативе Героя-Аркадага Международная ассоциация ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в Ашхабаде, ныне объединяющая специалистов, ученых-иппологов, других ценителей "крылатых" скакунов со всех уголков мира. Ее регулярные заседания дают возможность обсуждать перспективы и актуальные направления партнерства, обогащать его содержание новыми совместными проектами и деловыми контактами, обмениваться опытом.

К заседанию Ассоциации была приурочена выставка, в экспозицию которой вошли произведения изобразительного, декоративно-прикладного, коврового и ювелирного искусства, а также фотоработы, посвященные ахалтекинским скакунам.