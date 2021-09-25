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В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 25 сентября под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша Туркменистана, приуроченное к 30-й годовщине священной Независимости Туркменистана.
В регионе
25 сентября 2021 г. 17:11
В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

25 сентября под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша Туркменистана, приуроченное к 30-й годовщине священной Независимости Туркменистана.

Как сообщает Report, на заседании приняли участие избранные члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, депутаты Меджлиса, руководители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций, хякимы велаятов, этрапов и городов, почётные старейшины народа, представители всех слоёв населения.

На повестке дня общенационального мероприятия главной темой обсуждения стали достижения туркменского государства за 30 лет Независимости. Также были обсуждены приоритетные задачи дальнейшего всестороннего развития Туркменистана, реализации целей и задач для обеспечения благополучной жизни туркменского народа. Были приняты важные решения, направленные на дальнейшее процветание нашего независимого государства и повышения уровня жизни народа.

Президент Туркменистана в своем выступлении с удовлетворением отметил огромные достижения страны за годы суверенного развития. Как отметил Глава государства, за короткий по историческим меркам срок туркменский народ проявил себя как миролюбивая, дружелюбная нация, умеющая строить и созидать.

Отметив важность знаменательной даты, глава Туркменистана подчеркнул, что, эта юбилейная дата, призванная еще более укрепить единство и сплоченность нашего народа, впишется в современную историю страны как очередной уверенный шаг вперёд по избранному созидательному пути.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе выступления, акцентировав внимание на образовании глубокой основы мощного экономического развития, озвучил приоритетные направления национальной политики.

Также Президент говорил о значимости внешнеполитического курса государства и высокий авторитет Туркменистана на международной арене. Как подчеркнул Глава государства, наше государство будет и впредь последовательно претворять в жизнь миролюбивую внешнеполитическую стратегию, нацеленную на развитие дружественных, конструктивных отношений с мировыми странами.

В рамках заседания Президент Туркменистана подписал Указы о награждении государственными наградами отличившихся в труде граждан по случаю юбилея независимости Туркменистана.

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Версия на английском языке Meeting of Halk Maslahaty of Milli Gengesh of Turkmenistan held in Ashgabat

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