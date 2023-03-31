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В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские межмидовские консультации

В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские межмидовские консультации В Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Узбекистан.
В регионе
31 марта 2023 г. 07:44
В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские межмидовские консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Узбекистан.

Как передает Report, делегации сторон возглавили министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы расширения политических отношений и их наполнения практическим содержанием, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны подтвердили, что туркмено-узбекские отношения основываются на глубоком политическом доверии и стратегической руководящей роли глав двух государств.

Подчеркнута роль межпарламентских связей, которые сегодня развиваются по восходящей линии. В данном направлении высказана целесообразность полноценного использования формата межпарламентских обменов и диалога между группами дружбы для всестороннего многоуровневого общения по широкой повестке дня.

Дипломаты договорились поддерживать темп регулярных политических консультаций для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющих взаимный интерес.

Был отмечен высокий уровень сотрудничества двух государств в многостороннем формате в рамках авторитетных международных и региональных организаций. В данном контексте стороны обусловились и впредь вести активную взаимную поддержку инициатив и кандидатур на международных площадках. При этом узбекской стороне была выражена благодарность за соавторство ряда резолюций ООН, инициированных Туркменистаном.

Стороны сошлись во мнении, что точки зрения и позиции Туркменистана и Узбекистана по многим вопросам международной проблематики и актуальным региональным аспектам совпадают или схожи.

В деле укрепления взаимодействия стран на региональном уровне указана значимость Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В рамках обсуждения нормативно-правовой базы двух стран, руководители министерств иностранных дел высказались о целесообразности инвентаризации договорно-правовых документов.

По линии торгово-экономического сотрудничества с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота за последние годы.

Отмечена важность углубления прямых торгово-экономических связей между регионами и продолжения практики перекрестных межрегиональных мероприятий и встреч. При этом озвучена целесообразность в полной мере задействовать потенциал зон приграничной торговли.

Говоря об успешном проведении в марте этого года в Ашхабаде 17-го заседания Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, стороны констатировали необходимость дальнейшего укрепления партнёрства в транспортно-коммуникационной сфере, нефтегазовой, химической и электроэнергетической отраслях, в области сельского хозяйства и управления водных ресурсов.

Было подчеркнуто, что развитие культурно-гуманитарных связей обусловлено общностью культурных и духовных ценностей двух братских народов.

В рамках переговоров главы внешнеполитических ведомств также сверили график предстоящих совместных мероприятий и встреч на различных уровнях.

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