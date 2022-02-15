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В Ашхабаде проведена рабочая встреча по обсуждению учебной программы ИУВР

В Ашхабаде проведена рабочая встреча по обсуждению учебной программы ИУВР Сегодня в Ашхабаде режиме онлайн состоялась рабочая встреча, на которой обсуждалась учебная программа по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР).
В регионе
15 февраля 2022 г. 17:41
В Ашхабаде проведена рабочая встреча по обсуждению учебной программы ИУВР

Сегодня в Ашхабаде режиме онлайн состоялась рабочая встреча, на которой обсуждалась учебная программа по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР).

Как передает Report, данная встреча проходила в рамках проекта "Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана" реализуемого совместно Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН), Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Специальным климатическим фондом ГЭФ.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств и вузов Туркменистана.

Как отметил программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане Фархат Орунов, интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) нацелено на обеспечение согласованного развития и управления водными, земельными и другими ресурсами в целях достижения экономического и социального благосостояния с учетом сохранения экосистем и окружающей среды. "Ожидаемые изменения в управлении водными ресурсами требуют наличие квалифицированных кадров в области ИУВР. Для поддержки этого процесса ПРООН стремится повысить осведомленность населения по вопросам ИУВР и содействовать последующему внедрению принципов ИУВР в учебные программы ВУЗ-ов страны".

Говоря о Совместном проекте "Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана", стоит отметить, что он был запущен в 2016 году и нацелен на поддержку применения адаптационных мер с учетом изменяющегося климата для устойчивого развития сельскохозяйственных сообществ, проживающих в Лебапском и Дашогузском велаятах Туркменистана.

Одной из основных целей проекта является поддержка Правительству в улучшении институциональных и правовых механизмов для эффективного использования водных и земельных ресурсов, включая внедрение мер по адаптации к изменению климата посредством институциональных изменений. В связи с этим, проект активно участвует в разработке прочной нормативно-правовой базы в области управления земельными и водными ресурсами путем привлечения квалифицированных специалистов в области юриспруденции и создания платформы по обмену знаниями и опытом, обсуждению и объединению усилий по пересмотру действующих законопроектов и нормативных правовых актов, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

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