В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось внеочередное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша Туркменистана.

Под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось внеочередное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша Туркменистана.

Report представляет выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Уважаемые участники заседания!

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.

Несмотря на сложный период после обретения независимости, нам удалось создать и совершенствовать демократическое, правовое и светское государственное устройство, создать эффективную структуру государственной власти, совершенствовать государственные институты с наработанным годами опытом, последовательно модернизировать национальную экономику, укрепить позиции независимого Туркменистана в мировом сообществе.

Каждый день, каждый месяц и каждый год на пути суверенного развития был наполнен яркими, славными политическими, экономическими и культурными событиями исторической значимости.

В эпоху нового Возрождения и великих преобразований и эпоху могущества и счастья мы реализовали широкомасштабные социальные, политические и экономические реформы. В нашем политически стабильном и сплочённом обществе родной народ уверенно осуществил поставленные цели, благодаря чему мы смогли добиться устойчивого политического, экономического и социального развития.

Нами была принята Конституция Туркменистана, которая определила государственное устройство, вобрала в себя мировой и национальный демократический опыт в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права.

Были созданы государственные символы – Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн, ставшие своеобразным олицетворением истории, духовно-культурного наследия туркмен­ского народа.

В Конституционном Законе «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» определено: «Независимость Туркменистана провозглашается во имя высших целей – обретения туркменским народом подлинной национальной государственности, обеспечения каждому человеку, независимо от различий в национальном, расовом, социальном происхождении и вероисповедания прав и свобод, предусмот­ренных Конституцией Туркменистана, Всеобщей декларацией прав человека и другими нормами международного права, построения гуманного демократического общества, в котором верховенствует закон».

Эти события наглядно продемонстрировали планомерное продвижение нашей страны к новым вершинам социально-экономического прогресса, неуклонный рост её международного авторитета, полную поддержку проводимой нами внешней и внутренней политики со стороны мирового сообщества.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Не буду подробно останавливаться на всей работе, том огромном труде, который мы провели за годы независимости. Мы с вами рассмотрели всё на недавно прошедшем заседании Халк Маслахаты, посвящённом юбилею – 30-летию создания нашего государства.

За эти годы был пройден большой путь к созданию достойной жизни в процветающем государстве. Наша страна из некогда бывшей сырьевой базы превратилась в мощную индустриальную страну, производящую различную продукцию.

Прошедшие 30 лет ярко выразили и позволили раскрыть огромный потенциал туркменского народа, создать прочный материальный и духовный фундамент для последующего комплексного развития страны.

Благодаря политической стабильности и единству общества наш сплочённый народ уверенно реализовывал свои намеченные цели.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Хотел бы особо подчеркнуть, что сегодня мы несём огромную ответственность за судьбу нашего государства и будущее наших потомков.

Поэтому, несмотря на все эти достигнутые успехи, перед нами стоят весьма серьёзные задачи для дальнейшей деятельности во имя процветания нашей священной Родины.

В связи с этим мы должны определить основные направления развития государства и его институтов на будущие 30 лет. По моему поручению подготовлены Основные направления развития Туркменистана. Сегодня мы примем эту историческую Программу. Сейчас я не буду конкретизировать те величайшие дела, которые предусмотрены в ней, а скажу о них обобщённо.

Бесспорно, что в единстве и сплочённости мы продолжим избранный нами прогрессивный путь развития страны. Этот проверенный временем путь обеспечит дальнейшее процветание нашей священной Родины!

Мы продолжим укреплять наши достижения за счёт реализации принятых и намечаемых программ.

Наша страна будет активно воплощать в жизнь сформированную нами новую философию международных отношений, основанную на чётко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях. Как вы знаете, я назвал эту философию: «Диалог – гарантия мира».

В рамках сотрудничества с ООН ради благополучия всего человечества мы продолжим реализовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обеспечения мирной и свободной жизни людей всегда будут находиться на первом месте.

Наш стратегический план на перспективу требует от нас ежедневного решения поставленных задач. Жизнь показывает, что правильно намеченные цели приводят к успеху.

В дальнейшем мы будем активно развивать и укреплять нашу государственность. Нам необходимо и далее совершенствовать полномочия Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана.

Это позволит и далее укрепить высокое доверие граждан, оказываемое к государственным и общественным институтам. Для этого нужно на постоянной основе совершенствовать управленческие ресурсы.

Необходимо также сделать всё возможное, чтобы и в будущем возрастала роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития нашей страны. Поэтому важной составляющей должно быть эффективное функционирование отраслей, определяющих качество человеческого капитала.

Мы сформируем новую социальную модель развития. Это обеспечит высокие стандарты жизни туркменистанцев.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Хочу особо подчеркнуть, что государство приложит все усилия для того, чтобы для нашего населения стало доступным качественное жильё. Кроме того, всё большее внедрение в жизнь найдут возможности цифровой системы. В духе времени мы продолжим строительство «умных» домов и «умных» городов для нашего народа! И первые такие дома, возведённые в новом административном центре Ахалского велаята, в «Ашхабад-сити», мы впервые предоставим нашим гражданам.

Таким образом, в будущем каждая семья будет иметь отдельную квартиру или дом!

Уважаемые участники заседания!

Наша внешняя политика основывается на Конституции Туркменистана, Конституционном законе о постоянном нейтралитете Туркменистана, Концепции внешней политики Туркменистана как нейтрального государства, а также других законодательных актах. Эта политика – образцовая политика, призывающая весь человеческий мир к совершенствованию отношений. Нейтралитет – наша политическая доктрина. Мы будем и далее развивать позитивное международное сотрудничество со всеми зарубежными парт­нёрами на основе равноправия и взаимного уважения.

В мировой политике наша страна утвердилась как ответственный и надёжный партнёр, пользующийся бесспорным международным авторитетом. В связи с этим нам необходимо и далее усиливать значимую роль независимого, постоянно нейтрального Туркменистана в решении мировых глобальных проблем. Это ещё более возвысит международный авторитет нашей любимой Родины!

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

В перспективе будут продолжены реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики, основанную на инновационном характере. Мы будем широко внедрять передовые технологии, формировать новые экономические отношения. Это обеспечит переход на новые принципы экономической стратегии, модернизацию макроэкономической политики государства.

Таким образом, будет совершенствоваться инновационный социально ориентированный тип развития страны. Диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития обеспечит создание глобальной конкурентоспособности за счёт высокотехнологичных производств. В этих целях все отрасли национальной экономики должны быть обеспечены высокопрофессиональными кадрами. Кроме того, будут созданы и развиты новые сектора экономики.

В дальнейшем также будет оказываться всемерное содействие развитию перерабатывающих производственных отраслей, основанных на высоких и экологически чистых технологиях. Это позволит значительно увеличить объём экспортного потенциала нашей страны, что обеспечит возрастание её роли в мировой экономике.

Говоря о планах на будущее, я хочу акцентировать ваше внимание на том, что нами будет продолжено совершенствование бюджетной политики. Это позволит сконцентрировать бюджет государства на перс­пективных общенациональных проектах.

В этом отношении будет продолжено и дальнейшее совершенствование налоговой политики. Нам необходимо упрощать и минимизировать налоговую отчётность. Стимуляция налоговой политики обеспечит внутренний рост производимой продукции и её экспорт на внешние рынки.

Уважаемые участники заседания!

Государство будет и впредь всесторонне поддерживать предпринимательство, являющееся одной из движущих сил национальной экономики.

Наряду с этим будут создаваться все благоприятные условия для инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала страны. Этим мы завоюем высокую прибыльность и своевременный возврат от инвестиций.

В будущем будут определены новые рыночные направления и созданы новые точки экономического роста. Мы должны также поддержать образование крупных компаний и стартапов – новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Туркменистан продолжит укреплять своё лидерство в поставках энергоресурсов на мировые рынки.

В этих целях будет продолжена диверсификация нефтегазовой отрасли. Это предусматривает строительство современных комплексов, специализирующихся на переработке нефти и газа, ускоренное промышленное освоение новых месторождений, в том числе туркменского сектора Каспийского моря и месторождения «Галкыныш». Об этом я говорил и во время рабочих поездок в велаяты, совершённых мной в начале этого года.

Хочу сказать, что по результатам поездок, для дальнейшего развития нашего нефтегазового комплекса, я принял решение выделить комплексу значительные инвестиции. О чём это говорит? Это говорит о том, что за годы независимости наше государство настолько экономически и финансово выросло, стало могущественным, что в состоя­нии само вкладывать свои инвестиции в развитие своих отраслей.

Необходимо будет расширить спектр цифровых технологий, в частности, за счёт применения методов 3D-моделирования. Для дальнейшей диверсификации нефтегазовой отрасли предусматриваются следующие задачи:

поэтапное наращивание мощностей газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай;

ввод в действие новых месторождений на территории «Багтыярлык»;

осуществление работ по оценке воздействия проектов на окружающую среду;

строительство крупных промышленных объектов, специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том числе относящихся к нефтехимии, газохимической, химической отраслям и электроэнергетике;

строительство заводов по производству товарного газа;

строительство газокомпрессорных установок;

расширение геологоразведочных работ, призванных выявить новые залежи нефти и газа и других природных ресурсов;

геофизические исследования и бурение разведочных скважин на территории известных месторождений страны;

разработка новых 3D полевых сейсмических комплексов и программных обес­печений, которые позволят в перспективе внедрить 4D мониторинговую технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых месторождениях;

внедрение новых технологий, способствующих повышению производительности эксплуатационных скважин нефтегазовых месторождений; ускоренная активизация буровых работ;

продолжение работы по созданию наукоёмких производств, работающих на основе новейших высокоэффективных и экологически чистых технологий и ноу-хау;

возведение новых газохимических комп­лексов в каждом велаяте страны, в том числе по производству полиэтилена и полипропилена, каучука и полистирола, поливинилацетата, метанола;

производство текстильных синтетических волокон.

За счёт реализации вышеназванных задач в газовой отрасли будет создана полная цепочка: от добычи и переработки сырья до производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также необходима разработка «Концептуальной стратегии развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода». Мы должны оптимально расширить ассортимент нефтепродуктов, пользующихся высоким спросом на мировых рынках.

Также должно получить своё развитие и производство неуглеводородных направлений, например, таких, как водородное топливо, биотопливо.

Уважаемые участники заседания!

Одним из важнейших вопросов для нас является дальнейшая пропаганда экологической дипломатии. Мы продолжим активное и плодотворное сотрудничество в этом направлении с международными организациями. При этом актуальным для нас останется и деятельность в соответствии с Гаагскими конвенциями.

Мы будем и впредь развивать межгосударственный диалог по вопросам рационального водопользования, охраны и оздоровления окружающей среды, адаптации к изменению климата, всеобщего потепления, борьбы с опустыниванием, улучшения мелиоративного состояния земель, озеленения территорий.

Не теряет своей остроты и решение ­проблемы аральского кризиса.

Кроме того, дальнейшее своё развитие получит производство альтернативных и возобновляемых видов энергии. Будут активно внедряться технологии, использующие энергию солнца и ветра. При этом будет увеличен объём инвестиций в альтернативные и «зелёные» энергетические технологии.

Мы продолжим развивать сотрудничество в области переработки энергоресурсов и обмена новейшими технологиями в соответствии с новыми стандартами экологичности.

Также мы будем привлекать инвесторов на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Все добывающие предприятия будут продолжать внедрять только экологически безвредные производства.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Касаясь предстоящих задач на перспективу, хочу сказать о том, что мы продолжим укреплять и расширять глобальные конкурентные преимущества Туркменистана в таких традиционных сферах деятельнос­ти, как энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов.

Нами будет продолжена масштабная модернизация сельского хозяйства. В результате этого Туркменистан превратится в страну, которая перестанет импортировать продовольственную продукцию, а, наоборот, станет экспортировать её в другие страны.

Мы обеспечим значительный подъём урожайности за счёт внедрения новых технологий. Ожидается внедрение новых научных, технологических, управленческих достижений и в животноводство.

Нам необходимо будет продолжать тщательное изучение передового научного опыта решения проблем водообеспечения. Поэтому будет продолжено внедрение современных технологий добычи и рачительного использования подземных вод. Продолжится комплексный переход на влагосберегающие технологии.

Будет реализован солидный аграрный потенциал в экспорте зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

В реформировании сельского хозяйства будут и далее привлекаться инновационные методы, возможности предпринимателей, приниматься необходимые меры для повышения социально-экономического уровня жизни сельского населения.

Многое будет сделано для дальнейшего укрепления продовольственной независимос­ти, улучшения качества нашей продукции, расширения её ассортимента. Все виды производства и вся продукция будет всегда соответствовать экологическим требованиям.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Намечая планы на будущее, хочу сказать и том, что мы продолжим свою деятельность в области исследований космоса. Также будет продолжено наше активное участие в цифровом пространстве мира, повышении конкурентоспособности на международном рынке, внедрении инновационных исследований, создании новых технологий.

Я прочитал информацию о том, что в 2021 году 63 процента всего населения нашей планеты пользовались Интернетом. Среди них особая роль принадлежит и населению нашей страны. Расширив в будущем сотрудничество с Международным объединением электросвязи, мы создадим ещё больше возможностей для интернет-пользователей.

Уважаемые участники заседания!

В будущем мы будем неустанно продолжать реформы в сфере образования, науки и здравоохранения. Это будет новая волна технологических изменений, резко усиливающая роль инноваций.

Для успешного воплощения намеченных целей нас ждут следующие задачи:

– формирование комплекса высокотехнологичных отраслей и расширение позиций на мировых рынках наукоёмкой продукции;

– инновационное лидерство Туркменистана в мире на основе передовых научно-исследовательских разработок, высоких технологий и образовательных услуг;

– переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех;

– обеспечение доступности качественных услуг образования, здравоохранения на основе глубокой структурной и технологической модернизации этих сфер.

В сфере здравоохранения мы должны учесть достигнутые нами успехи за прошедшие годы и совместными усилиями с нашими партнёрами разработать специальную программу Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса и многосторонний механизм ВОЗ по борьбе с пневмонией. Необходимо функционирование в будущем методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций и Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

У себя в стране мы будем и далее создавать все необходимые условия для получения качественных медицинских услуг. Своё ускоренное развитие получит и транспортная медицина.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Важное место в будущем мы продолжим уделять национальной культуре, так как в ней сконцентрированы духовные корни нашего народа. Традиции и культура во всём их многообразии и величии – это генетический фонд нации. Поэтому нашей основной задачей в перспективе остаётся сбор, хранение, изучение и пропаганда бесценного наследия национальной культуры.

К слову, ещё раз сердечно поздравляю вас и в вашем лице родной народ с включением ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО!

В этом контексте мы продолжим дальнейшую работу и по формированию исторического сознания нации.

Таким образом, развитие науки, образования, здравоохранения, популяризация культурных ценностей и активное, пло­дотворное сотрудничества в этих областях будут и впредь главными инструментами нашей научной, образовательной, медицинской и культурной дипломатии.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Всё сказанное мной выше – это моё видение перспектив развития нашей страны. Это – мой новый политический курс. Поэтому мы и впредь будем работать целе­устремлённо и вдохновенно.

Особую надежду при этом я возлагаю на нашу молодёжь! Потому что молодое поколение – воплощение всех наших надежд на будущее. Всё, что делается нами сегодня, – делается для нашей молодёжи. Большинству из них столько же лет, сколько и нашему независимому Туркменистану. Скоро они будут зрелыми гражданами нашей страны, которые будут принимать активное участие в реализации намеченных нами задач. И дальнейший путь нашей Родины должны будут определять они.

Старшее поколение должно помогать младшим поколениям идти по верному пути, любить Родину. На них должна будет ориентироваться наша молодёжь.

Хотел бы особо отметить, что наши славные предки уделяли особое внимание воспитанию молодого поколения. Созданные ими мудрые слова, дошедшие до наших дней сквозь многие века, имеют очень глубокий смысл. В воспитании молодого поколения велика роль таких пословиц, как «Пример старших – жизненный принцип для поколений», «Если ученик не превзойдёт наставника, то ремесло исчезнет», «Традиции отцов бесценны, и кто их любит, те любят Родину!», «Доблесть поколений – честь народа». Смысл, заложенный в пословицах, которые я только что назвал, должен быть жизненным принципом для будущих поколений. Эти поколения должны ещё более обогатить наши успехи и достижения. Они должны достичь ещё более значимых высот. Они должны ещё более возвысить авторитет нашей независимой Родины!

Безусловно, в будущем задачи, которые ставит перед всей мировой молодёжью современная эпоха, не будут отделены и от туркменской молодёжи. Это касается таких вопросов, как цифровизация и её возможности, навыки и способности овладения технологиями. Я верю, что туркменская молодёжь сыграет большую роль в успешном решении этих задач. Наше будущее с молодёжью. О важной ответственности, которая выпадает в будущем на долю молодого поколения, мы выразили и в Гимне нашей страны. В нём есть такие строки:

Не страшны нам бури, невзгоды времён,

Сохраним и умножим славу и честь!

Это свидетельствует о том, что будущее Туркменского государства зависит от нашей молодёжи, наших потомков и их ответственности за судьбу священной Родины!

Уважаемые участники заседания!

Благодаря нашей прогрессивной политике мы сформировали талантливое поколение молодёжи. Это даёт нам огромную возможность сохранить наш человеческий потенциал и продолжать прогрессивный путь процветания нашей Отчизны.

Поэтому наша молодёжь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело и эффективно использовать знания и технологии в жизни. Мы продолжим создавать для этого все возможности, обеспечить самые благоприятные условия. Мы обеспечим работой как городскую, так и сельскую молодёжь.

Наша молодёжь должна активно участвовать в масштабных международных научно-исследовательских проектах. Это даст нам возможность интегрировать усилия наших молодых учёных с зарубежным научно-исследовательским сообществом по стратегическим инновационным направлениям.

Наш новый политический и экономический курс нацелен на то, чтобы дать молодёжи лучшее образование, а значит ещё более достойное будущее.

Молодёжь – это воплощение всех наших надежд на будущее. Это гордость страны и её достижений. Новое поколение туркменистанцев должно стать двигателем нового курса. Они будут ответственными и энергичными представителями своего поколения, хорошо образованными, обладающими прекрасным здоровьем. Наша молодёжь будет готова работать в условиях современной рыночной экономики, сохраняя при этом традиции своих предков. Они станут патриотами своей мирной, процветающей страны, имеющей высокий авторитет во всём мире!

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Все наши старания и усилия будут и дальше направлены на благополучие турк­менистанцев. Каждый гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на своей земле.

Мы продолжим свою деятельность по созданию высокого уровня жизни и обес­печения всех благополучных условий для граждан нашей страны. Это станет одним из величайших достижений будущих лет.

Дорогие соотечественники!

Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы Президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие.

Это высокое доверие я очень чётко ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов. За это время мы, благодаря этой великой вере и непосредственной поддержке нашего сплочённого народа, определив в качестве главного принципа политики «Государство – для человека!», сделали значительные шаги на новом пути развития, осуществили грандиозные программы и крупные международные проекты. Вся эта работа была направлена на достижение новых высот на пути независимого развития, дальнейшее повышение уровня жизни народа, повышение экономической мощи Отчизны и приумножение её авторитета на мировой арене. При активном участии наших мужественных соотечественников мы успешно реализовали и реализуем программы в этом направлении. Вот уже 15 лет я работаю на высшем и очень ответственном посту Президента Туркменистана.

Одновременно я исполняю обязанности Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Государственного совета безопасности, Верховного Главно­командующего Вооружёнными Силами Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Уважаемые участники заседания!

Как вам известно, два года назад я достиг возраста Пророка. А сегодня хочу изложить и обсудить с вами непростое решение о себе, к которому пришёл.

Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности.

Свой огромный жизненный и политический опыт я как Председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область.

Как уже говорил, с молодёжью мы связываем не только наше будущее, но и настоящее. Величие каждого государства определяется поколением, которое оно взрастило. Сегодня наша патриотичная молодёжь, владеющая современными нау­ками и знаниями, широким кругозором, проявляет себя во всех областях.

Глубоко почитая национальное наследие, представители молодёжи отличаются тем, что достойно справляются с разносторонними и стремительно меняющимися реалиями времени.

Молодёжь – настоящее и будущее нашего государства.

Молодёжь – достойный продолжатель наших начинаний.

Где сходятся мудрость, богатый опыт старшего поколения и энергия молодости, там нет недостижимых целей и недосягаемых рубежей.

Уважаемые участники заседания!

Как едино наша Отечество, так и наша судьба, и будущее едины.

Нас всех объединяет одно священное чувство – безграничная любовь к Родине и народу.

Мы все объединены одной великой целью – вносить вклад в развитие священной Отчизны, самоотверженно служить народу всеми своими способностями, знаниями и трудом, где бы мы ни находились и какую бы должность ни занимали.

Служение народу – служение Всевышнему!!!

Смысл всей своей жизни я вижу в служении любимому Отечеству и родному народу.

Работая на ответственной должности главы государства, я от всей души благодарю всех соотечественников за достигнутые нами вместе, рука об руку, огромные успехи в развитии страны.

Дорогие соотечественники, уважаемые люди, я многократно заверяю вас, что и впредь не буду жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и будущих поколений.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Известно, что в период независимости мы даём названия этапам развития своего государства. За последние годы наша страна успешно претворила в жизнь прогрессивные периоды развития – эпоху нового Возрождения и великих преобразований и эпоху могущества и счастья. Каждый из этих периодов оставил неизгладимый след в нашей истории.

Как мы назовём следующий период развития нашей страны? Это, конечно, напрямую связано с непоколебимой любовью каждого из нас к родному народу, к священной Родине, к великим целям, которые мы ставим перед собой, к новым вехам, которых мы достигнем.

В ближайшие годы у независимого, постоянно нейтрального Туркменистана есть все основания и возможности стать одной из самых процветающих стран мира. Сегодня Туркменское государство смотрит на такие высоты развития ради будущего своего народа. Мы будем активизировать наши усилия в этом направлении. В соответствии с этими великими целями, думаю, было бы очень уместно назвать будущий период развития нашей страны – «Возрождение новой эпохи могущественного государства»!

Дорогие соотечественники!

Пусть наша независимая, постоянно нейт­ральная Родина и дальше продолжит свой путь прогресса, суверенитета и процветания!

Пусть наш народ всегда будет счастлив и благополучен!