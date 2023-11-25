В Ашхабаде пройдет заседание туркмено-китайского межправительственного комитета

В Ашхабаде 29 ноября пройдет заседание туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

В Ашхабаде 29 ноября пройдет заседание туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на "Нейтральный Туркменистан", об этом сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе заседания Кабмина страны.

На очередном шестом заседании комитета планируется обсудить вопросы сотрудничества в разных сферах. Среди них нефтегазовый сектор, транспорт и логистика, сельское хозяйство, химическая и текстильная промышленность, наука и образование, область высоких технологий, здравоохранение и др. По итогам заседания предусматривается подписание протокола.