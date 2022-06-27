В Ашхабаде пройдет международный транспортный форум

18-19 июля в Ашхабаде пройдет международная конференция по развитию транспортно–транзитных коридоров и их взаимосвязи.

18-19 июля в Ашхабаде пройдет международная конференция по развитию транспортно–транзитных коридоров и их взаимосвязи.

Как сообщает Report, цель форума – обсуждение актуальных вопросов по постпандемийному восстановлению международных перевозок и их адаптации к новым реалиям, дальнейшее развитие эффективных транспортно-транзитных коридоров, а также укрепление сотрудничества между государственными структурами Туркменистана, международными организациями и крупными логистическими компаниями.

Участие в конференции и деловые встречи на ее площадке позволят ближе ознакомиться с инвестиционными возможностями в сфере международных перевозок и рассмотреть перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Планируется, что в работе международного форума примут участие представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных транспортных компаний, логистических организаций и финансовых институтов.

Туркменская сторона планирует организовать чартерный рейс по маршруту Дубай-Ашхабад-Дубай, что позволит зарубежным специалистам принять очное участие в конференции.