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В Ашхабаде пройдет международный транспортный форум

В Ашхабаде пройдет международный транспортный форум 18-19 июля в Ашхабаде пройдет международная конференция по развитию транспортно–транзитных коридоров и их взаимосвязи.
В регионе
27 июня 2022 г. 15:23

18-19 июля в Ашхабаде пройдет международная конференция по развитию транспортно–транзитных коридоров и их взаимосвязи.

Как сообщает Report, цель форума – обсуждение актуальных вопросов по постпандемийному восстановлению международных перевозок и их адаптации к новым реалиям, дальнейшее развитие эффективных транспортно-транзитных коридоров, а также укрепление сотрудничества между государственными структурами Туркменистана, международными организациями и крупными логистическими компаниями.

Участие в конференции и деловые встречи на ее площадке позволят ближе ознакомиться с инвестиционными возможностями в сфере международных перевозок и рассмотреть перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Планируется, что в работе международного форума примут участие представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных транспортных компаний, логистических организаций и финансовых институтов.

Туркменская сторона планирует организовать чартерный рейс по маршруту Дубай-Ашхабад-Дубай, что позволит зарубежным специалистам принять очное участие в конференции.

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