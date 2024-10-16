В Ашхабаде пройдет 37-е заседание Совета СНГ по труду и социальной защите

В Ашхабаде 17 октября соберутся представители стран СНГ на 37-е заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения.

В Ашхабаде 17 октября соберутся представители стран СНГ на 37-е заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Согласно информации, ключевые темы встречи включают укрепление межгосударственного сотрудничества в социально-трудовой сфере и усиление взаимодействия с экономическими органами Содружества.

Отмечается, что участники обсудят модернизацию трудового законодательства, проанализируют ситуацию на рынке труда и рассмотрят меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в странах СНГ.

Ожидается подписание ряда важных документов, направленных на углубление интеграции в области труда и социальной защиты.