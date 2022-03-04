В Ашхабаде отметили 30-летие сотрудничества с ООН

30-я годовщина вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций была отмечена чередой мероприятий, особняком среди которых стояла торжественная встреча в Министерстве иностранных дел страны.

30-я годовщина вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций была отмечена чередой мероприятий, особняком среди которых стояла торжественная встреча в Министерстве иностранных дел страны.

Как передает Report, во встрече, прошедшей в цифровом формате, приняли участие руководители МИД Туркменистана, представители аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций, журналисты.

Было отмечено, что сотрудничество с ООН всегда являлось для Туркменистана приоритетным, так как миролюбивая внешняя политика, взаимоуважение и равноправие между странами – это не только идеалы Организации Объединенных Наций, но и главные ориентиры, по которым Туркменистан строит отношения с другими государствами мира.

Международные инициативы президента Бердымухамедова неизменно встречают поддержку государств-членов ООН. Неудивительно, что и на торжественной встрече во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана, ее участники отметили полное совпадение задач ООН с "Национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы".

В числе праздничных мероприятий – церемония подписания двусторонних документов, состоявшаяся в четверг в столичном Конгресс Центре.

Среди подписанных документов – Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ООН о сотрудничестве в реализации Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах; Проект "Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод"; Проект "План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) – этап II" и Проект "Институциональное укрепление для выполнения Монреальского протокола (фаза V) в Туркменистане".