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В Ашгабате взорвался газовый баллон в доме, пострадали семь человек

В Ашгабате взорвался газовый баллон в доме, пострадали семь человек
​В Ашгабате в четырехэтажном жилом доме приблизительно в 7.20 (6.20 по Баку) произошел взрыв бытового газа

В Ашгабате сегодня в четырехэтажном жилом доме приблизительно в 7.20 (6.20 по Баку) произошел взрыв бытового газа, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению Главного управления гражданской обороны и спасательных работ министерства обороны Туркменистана, жертв нет. На данный момент известно, что семерых пострадавших направили в соответствующие медучреждения. Двое из них получили ожоги, а пятеро - ушибы и травмы различной степени тяжести.

В настоящее время городские власти и соответствующие службы проводят работы по оказанию необходимой помощи пострадавшим и ликвидации последствий взрыва бытового газа.

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