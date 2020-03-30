В армянской армии число заразившихся коронавирусом растет

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Армении выросло до шести.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об сообщила сегодня пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

"За последние 24 часа были взяты анализы на COVID-19. В результате тестирования у одного военнослужащего был диагностирован коронавирус. Он был заранее изолирован. Все шесть подтвержденных случаев взаимосвязаны с первичным случаем, зарегистрированным в воинской части, не привлеченной к выполнению боевых задач", - написала Степанян в Facebook.

Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в армянской армии.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлены 482 случая заражени, трое пациентов скончались. С 25 по 31 марта временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.