В армянской тюрьме произошел серьезный инцидент

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В уголовно-исполнительном учреждении "Горис" министерства юстиции Армении произошел серьезный инцидент, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, во время проводимых сотрудниками Следственного комитета и УИУ следственных и судебных действий в режимном здании между арестованными и осужденными возник конфликт. Заключенные стали бить в двери и оскорблять друг друга.

Как сообщает источник, некоторые заключенные стали бросать из окошек в дверях камер зажженные постельные принадлежности и бытовые предметы. В результате действий заключенных повреждено несколько дверей.

В результате инцидента пострадавших нет.