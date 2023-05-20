В армянской полиции созданы специальные штаты

В армянской полиции созданы специальные штаты, куда назначаются имеющие статус «лома».

В армянской полиции созданы специальные штаты, куда назначаются имеющие статус "лома".

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Facebook секретарь парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Для этого типа нет разницы, кто стоит перед ним – мать героя, защищающий свои права гражданин или просто шагающий по тротуару случайный прохожий.

Получают приказ - защищать николовскую власть (премьер-министр Никол Пашинян – ред.), и вперед.

Такие служат своим хозяевам как инструмент в одном-двух эпизодах, а потом выбрасываются на мусорную свалку.

Кстати, когда знакомишься с их биографией, это – специально отобранные, беспринципные, не имеющие родины лица, единственная "миссия" которых – проявлять раболепие.

Повышающий голос, толкающий и поднимающий руку на родителей павших героев - опасный отход, который должен быть выброшен в соответствующее место", - отметил он.