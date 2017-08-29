В армянской армии возникли проблемы с качественной едой, медобслуживанием и питьевой водой

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Общественная организация Армении "Демократия сегодня" провела опрос среди 200 уволенных военнослужащих.

Как сообщает Report, по результатам опроса была издана книга "Основные положения права на здоровье в Армянской Армии".

В заявлении журналистам автор книги Анна Ишханян заявила, что в некоторых воинских частях, на боевых позициях есть проблемы с взаимоотношениями между военнослужащими, с качественной едой, медицинским обслуживанием и питьевой водой.

Респонденты отметили, что в воинских частях, выполняющих боевое дежурство, необходимо присутствие психологов.