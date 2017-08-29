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    В армянской армии возникли проблемы с качественной едой, медобслуживанием и питьевой водой

    По результатам опроса была издана книга Основные положения права на здоровье в Армянской Армии

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Общественная организация Армении "Демократия сегодня" провела опрос среди 200 уволенных военнослужащих.

    Как сообщает Report, по результатам опроса была издана книга "Основные положения права на здоровье в Армянской Армии".

    В заявлении журналистам автор книги Анна Ишханян заявила, что в некоторых воинских частях, на боевых позициях есть проблемы с взаимоотношениями между военнослужащими, с качественной едой, медицинским обслуживанием и питьевой водой.

    Респонденты отметили, что в воинских частях, выполняющих боевое дежурство, необходимо присутствие психологов.

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