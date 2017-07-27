В армянской армии растет количество негативных случаев

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В последнее время в армянской армии наблюдается рост количества негативных случаев.

Как сообщает Report, некоторое время назад в одной из воинских частей (мотострелковый полк), расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, между тремя проходящими срочную воинскую службу лицами произошел конфликт, перешедший в рукопашную драку. Причиной конфликта называют увеличение "дедовщины" из-за равнодушия солдат.

Солдаты, проходящие службу в связном отряде полка Рубик Авакян и Серик Геворкян неоднократно оказывали давление на призванного через военный комиссариат Армении Карена Акопяна, требуя почистить их "ботинки".

Об этом родственник Карена Акопяна Артур Аматуни написал на своей странице в facebook. Он сообщил, что отказ Карена выполнить требование товарищей-солдат привел к тому, что он был избит Рубиком и Сериком непригодными запчастями радиостанции. Сломавший запястье от полученных травм А.Акопян был госпитализирован.

Другой случай произошел в воинской части, расположенной на территории села Талыш. Пользователь социальной сети по имени Ованес Минасян на странице в facebook поделился информацией, что в воинской части, где служит его друг, между 6 военнослужащими произошла драка из-за неуставных взаимоотношений. Четверо военнослужащих, получивших различные травмы в результате драки, были госпитализированы.

Увеличение неуставных отношений в армянской армии подтвердил другой пользователь социальной сети Гурген Петросян. Он сообщил, что служащий в воинской части на территории Нагорного Карабаха, его двоюродный брат капитан Эдик Погосян, устав от предвзятого отношения командования, неоднократно пытался демобилизоваться, но не смог этого добиться. Именно по этой причине он уже в третий раз самовольно покинул воинскую часть и сбежал в Ереван.