О нас
Report Georgia
Аудио новости

В армянской армии преступность возросла в три раза

В армянской армии преступность возросла в три раза В 2020 году возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в ВС Армении
В регионе
19 февраля 2021 г. 13:46
В армянской армии преступность возросла в три раза

В 2020 году в воинских частях ВС Армении было зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087 или в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (929 случаев). Как сообщает Report со ссылкой на Arminfo, об этом на совещании во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном заявил военный прокурор РА Ваге Арутюнян, подводя итоги деятельности возглавляемой им структуры.

В частности, 1 501 или около 50% преступлений были зарегистрированы в условиях военного положения во время боевых действий, причем 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

Артур Давтян указал важность всестороннего и объективного расследования уголовных дел, по преступлениям совершенным в ВС Армениив ходе боевых действий и приведших к катастрофическому исходу войны. В этой связи он выделил несколько ключевых направлений, в частности, нарушений, допущенных при мобилизации и комплектации ВС, их характер и объем; соответствие процесса планирования и закупки вооружений и боеприпасов потребностям безопасности как до так и во время войны, использование возможных коррупционных схем в ходе этого процесса; выявление возможных преступных халатностей, ошибок при руководстве и проведении военных операций, выяснение законности действий ответственных за них должностных лиц; отказ от выполнения приказов, отданных командованием в конкретных случаях и ситуациях, их причины и последствия. Прокурор счел необходимым дать правовую оценку, в том числе криминальным проявлениям, их влиянию на исход войны.

Также сообщается, что в 2020 году было возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в ВС Армении.

В ходе проведенных военной прокуратурой проверок, выяснилось, что государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд драмов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi