В армянской армии преступность возросла в три раза

В 2020 году возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в ВС Армении

В 2020 году в воинских частях ВС Армении было зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087 или в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (929 случаев). Как сообщает Report со ссылкой на Arminfo, об этом на совещании во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном заявил военный прокурор РА Ваге Арутюнян, подводя итоги деятельности возглавляемой им структуры.

В частности, 1 501 или около 50% преступлений были зарегистрированы в условиях военного положения во время боевых действий, причем 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

Артур Давтян указал важность всестороннего и объективного расследования уголовных дел, по преступлениям совершенным в ВС Армениив ходе боевых действий и приведших к катастрофическому исходу войны. В этой связи он выделил несколько ключевых направлений, в частности, нарушений, допущенных при мобилизации и комплектации ВС, их характер и объем; соответствие процесса планирования и закупки вооружений и боеприпасов потребностям безопасности как до так и во время войны, использование возможных коррупционных схем в ходе этого процесса; выявление возможных преступных халатностей, ошибок при руководстве и проведении военных операций, выяснение законности действий ответственных за них должностных лиц; отказ от выполнения приказов, отданных командованием в конкретных случаях и ситуациях, их причины и последствия. Прокурор счел необходимым дать правовую оценку, в том числе криминальным проявлениям, их влиянию на исход войны.

Также сообщается, что в 2020 году было возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в ВС Армении.

В ходе проведенных военной прокуратурой проверок, выяснилось, что государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд драмов.