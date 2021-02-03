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В армянской армии планируются структурные изменения 

В армянской армии планируются структурные изменения  Британских дипломатов проинформировали о возвращении Азербайджаном армянских военнопленных
В регионе
3 февраля 2021 г. 12:20
В армянской армии планируются структурные изменения 

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян на встрече с делегацией британского посольства сообщил о планируемых структурных изменениях в вооруженных силах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армении", встреча Арутюняна с временной поверенной в делах Великобритании в Армении Хелен Файзи, военным атташе Тони Брамсвиллом и советником по вопросам обороны Клер МакКейн состоялась накануне в минобороны Армении.

Глава оборонного ведомства проинформировал британских дипломатов о возвращении Азербайджаном армянских военнопленных.

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Версия на английском языке Armenia to carry out structural changes in army
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunda struktur dəyişikliyi aparılacaq

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