Бывший солдат: В армянской армии число покончивших жизнь самоубийством больше тех, кто погиб на передовой

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Положение рядовых военнослужащих в армянской армии ужасает, многие заканчивают жизнь самоубийством, не выдержав самосуда офицеров".

Как передает Report, об этом пишет бывший солдат армянской армии Давид Ариан на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я знаю много парней, чьи семьи продали свои автомобили, гаражи или взяли кредиты для того, чтобы оставить своих детей в больнице еще на один месяц. Независимо от пола воинская служба не является легким делом. Есть люди, которым чрезвычайно трудно морально справиться с трудностями воинской службы, и, не выдерживая, они заканчивают жизнь самоубийством. Число последних намного превосходит число тех, которые погибли от пули противника", - пишет Д.Ариан.

Бывший солдат делится своими воспоминаниями, в частности, указывает, что вся часть в один момент заболела кишечной инфекций.

"Оказалось, что у всей части кровотечение. В медпункте мне дали лекарство, но оно не помогло. Кишечная инфекция распространяется по всей воинской части. Мы 20 дней ничего не ели в столовой, так как не могли ходить в туалет. Я позвонил домой и попросил отправить мне "Нарине" (лечебная трава - ред.). До конца службы я пил его. Оно мне немного помогло, но у меня все еще есть боли в животе. Служба продолжалась. Тяжелые физические работы, полигон, ночные дежурства. Офицерам было наплевать на проблемы со здоровьем у солдат. В части был офицер по прозвищу "Кобра", он, держа руку как кобра, бил солдат по лбу. Другой офицер бил солдат по лбу запястьем. Я несколько раз был свидетелем этих побоев", - пишет экс-солдат.

По его словам, во время службы солдат избивал некий подполковник Арарат Мелкумян по прозвищу "Челка".

"Челка был очень жестоким человеком. Он наказывал ребят, у которых ремни были не плотно затянуты, вызывал их к себе и бил бляхой ремня по голове. Однажды он так ударил мне по ногам, что ребятам пришлось нести меня в медпункт на руках. Я три дня пролежал в постели, после чего целую неделю ходил с тростью", - пишет Д.Ариан.

На памяти бывшего солдата были случаи, когда его сослуживец, не выдержав "тяжести воинской службы", пытался перерезать вены, однако ему успели помешать.

"Из-за унижений и давлений многие пытались перерезать себе вены. Один из ребят, разбив головой окно медпункта, выпрыгнул со второго этажа, но, к счастью, он остался жив", - отмечает экс-солдат.

По его словам, во время службы среди личного состава было такое настроение, что в случае возобновления войны все солдаты в первую очередь повернутся назад и расстреляют своих офицеров. "Были ребята, которые хотят войны только для того, чтобы попить крови офицеров", - пишет Д.Ариан.