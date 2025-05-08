В армии и полиции Армении хотят отменить возрастной порог в 35 лет для приема на службу

В армии и полиции Армении хотят отменить возрастной порог в 35 лет для приема на службу. Вопрос об этом был обсужден на заседании правительства республики.

В армии и полиции Армении хотят отменить возрастной порог в 35 лет для приема на службу. Вопрос об этом был обсужден на заседании правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в частности, был одобрен проект изменений в законе "О службе в полиции", по которому ограничение в правоохранительных органах будет снято.

На заседании глава МВД Арпине Саркисян, в муниципальной полиции (аналог прежней участковой) остается недобор примерно в 700 человек. В связи с этим министерство предлагает объявить прием всех желающих (с опытом или без опыта службы в полиции).

По ее словам, если претендент будет соответствовать стандартам службы, он должен будет пройти курс обучения в полицейской академии. После этого он сможет обращаться за прохождением аттестации через 2 месяца вместо 6. При хорошей сдаче нормативов его зарплата сможет вырасти с 250 до примерно 500 тыс.

Премьер Армении Никол Пашинян предложил снять ограничение и для приема контрактников в Вооруженных силах.

"Если в возрасте 40 лет может служить майор, почему не может рядовой-контрактник? Нужно оценивать, в первую очередь, функциональную пригодность человека, а не возраст или даже рост. Почему у нас установлена нижняя планка? У человека рост 149 см, его таким создала природа, но он, допустим, хорошо бегает или метко стреляет. Почему мы не принимаем таких на службу?", - заявил Пашинян.

Он также предложил рассмотреть возможность сохранения в силовых структурах специалистов после достижения пенсионного возраста, с условием проверки физических нормативов.