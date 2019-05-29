В армии Армении выявили многомиллионные хищения

В армии Армении выявили крупные хищения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Центральная военная прокуратура Армении и военные прокуратуры гарнизонов за первый квартал 2019 года выявили нанесенный государству ущерб в 8 672 914 000 драмов (порядка 18 млн долларов США).

В частности, очевидные злоупотребления были выявлены в сфере закупок материальных ресурсов для нужд министерства обороны Армении, отчуждения имущества и социального обеспечения военнослужащих.

По результатам проверок в суд был подан 1 иск о защите интересов государства, а военная прокуратура направила 9 предупреждений соответствующим должностным лицам министерства обороны о добровольном возмещении. Кроме того, с целью устранения последствий зафиксированных нарушений, а также условий и причин, способствующих совершению преступных действий, военная прокуратура направила 8 сообщений министерству обороны и соответствующим подразделениям различных воинских частей.