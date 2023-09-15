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В Армению прибыли два генерала армии США

В Армению прибыли два генерала армии США Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках проведения армяно-американских учений EAGLE PARTNER 2023 ("Партнер Орел-2023").
В регионе
15 сентября 2023 г. 10:27
В Армению прибыли два генерала армии США

Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках проведения армяно-американских учений EAGLE PARTNER 2023 ("Партнер Орел-2023").

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба посольства США в стране.

Отмечается, что командующий 10-й горной дивизией генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель по оперативной линии начальника штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадный генерал Патрик Элис вместе с послом США в Армении Кристиной Квин в пятницу наблюдали за ходом учений.

Cовместные военные учения Армении и США продлятся до 20 сентября.

В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

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Версия на английском языке Two US generals visit Armenia
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin iki generalı Ermənistandadır

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