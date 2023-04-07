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В Армению прибыл представитель Министерства торговли США

В Армению прибыл представитель Министерства торговли США В Армению прибыл помощник секретаря по глобальным рынкам министерства экономики США Арун Венкатараман.
В регионе
7 апреля 2023 г. 12:11
В Армению прибыл представитель Министерства торговли США

В Армению прибыл помощник секретаря по глобальным рынкам министерства экономики США Арун Венкатараман.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает официальная страница посольства США в соцсети.

В ходе визита, который продлится 6-8 апреля, Венкатараман встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также выступит на открытии заседания армяно-американской платформы стратегического диалога.

Напомним, на платформе, как правило, собираются представители МИД Армении, а также представители государственных ведомств США.

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Версия на английском языке US assistant secretary of commerce arrives in Armenia

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