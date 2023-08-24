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В Армению не впустили еще одного российского деятеля

В Армению не впустили еще одного российского деятеля Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в Армению персон.
В регионе
24 августа 2023 г. 10:53
В Армению не впустили еще одного российского деятеля

Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в Армению персон.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ереванском аэропорту "Звартноц" не дали пересечь границу Виктору Кривопускову, прилетевшему рано утром в четверг из Москвы.

Ранее не разрешили въехать в Армению журналисту, гендиректору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову. Кроме того, въезд в Армению был запрещен первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главреду RT Маргарите Симоньян.

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