В Армению доставили четыре истребителя МиГ-29

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Российская авиационная военная база "Эребуни" Южного военного округа в Армении пополнилась после капитального ремонта четырьмя истребителями четвертого поколения МиГ-29 и модернизированным транспортным вертолетом Ми-8МТ.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, авиатехника была доставлена на военный аэродром в Ереван из Краснодарского края самолетами военно-транспортной авиации. В ближайшее время фронтовые истребители поколения 4+ и вертолет Ми-8МТ будут собраны инженерно-техническим составом соединения и введены в строй. Пилоты соединения начнут облет поступивших истребителей МиГ-29 с середины марта текущего года.

Кроме того, на базу доставлен модернизированный МиГ-29С.