В Армении жену экс-мэра города Раздан принудили вернуть государству участок в курортной зоне

Жену экс-мэра города Раздан Арама Даниеляна принудили вернуть государству земельный участок в городе Цахкадзор.

Жену экс-мэра города Раздан Арама Даниеляна принудили вернуть государству земельный участок в городе Цахкадзор.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что Кассационный суд оставил в силе соответствующее постановление прокуратуры.

В 2019-20 годах прокуратура представила иски о незаконной приватизации 25 земельных участков на 48,5 гектаров.

В апреле 2022 года суд общей юрисдикции Котайкской области удовлетворил иск прокуратуры против супруги Даниеляна (а также областной администрации Котайка, которая участвовала в организации аукционов). В результате, был признан недействительным аукцион от мая 2007 года по одному из этих земельных участков, площадью в 0,55 га.

Решение суда было обжаловано, но Кассационный суд, как суд высшей инстанции, подтвердил решение прокуратуры и признал, что торги были проведены с нарушением закона "О публичных торгах". Таким образом, указанный участок в 0,55 га в Цахкадзоре будет передан государству.

Вдобавок, Антикоррупционный суд удовлетворил иски прокуратуры об аннулировании еще трех аукционов. Если эти решения не будут отменены в судебном порядке, государству будут возвращены еще 8,4 га. Иски по остальным земельным участкам, поданные прокуратурой, пока находятся на рассмотрении Антикоррупционного суда (который теперь рассматривает коррупционные дела вместо суда общей юрисдикции).