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Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению

Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 27 декабря посетит Армению.
В регионе
26 декабря 2023 г. 22:25
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 27 декабря посетит Армению.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X.

В рамках визита запланирована встреча с главой МИД Армении Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция.

Ранее во вторник глава МИД Ирана переговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

В последний раз министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Армению в октябре 2022 года.

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