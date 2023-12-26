Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 27 декабря посетит Армению.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 27 декабря посетит Армению.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X.

В рамках визита запланирована встреча с главой МИД Армении Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция.

Ранее во вторник глава МИД Ирана переговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

В последний раз министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Армению в октябре 2022 года.