Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 27 декабря посетит Армению.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X.
В рамках визита запланирована встреча с главой МИД Армении Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция.
Ранее во вторник глава МИД Ирана переговорил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.
В последний раз министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Армению в октябре 2022 года.