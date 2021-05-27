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В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России

В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России Правительство Армении на заседании 27 мая приняло решение предоставить в безвозмездное пользование земельные участки в Капане, Мегри и Техе пограничному управлению ФСБ России, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В регионе
27 мая 2021 г. 17:05
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России

Правительство Армении на заседании 27 мая приняло решение предоставить в безвозмездное пользование земельные участки в Капане, Мегри и Техе пограничному управлению ФСБ России, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Земельные участки общины отдали в дар правительству, оно в свою очередь - пограничному управлению ФСБ.

В обосновании принятого решения отмечено, что по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года возникла необходимость в укреплении юго-восточных границ Армении, именно в этих целях были выделены необходимые земельные участки.

Вопрос был принят без обсуждения.

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Версия на английском языке Armenia tranfers some lands in Gafan, Mehri and Tegh to Russian FSB
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Qafan, Mehri və Texdəki bəzi torpaq sahələrini Rusiya FTX-inə verib

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