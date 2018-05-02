В Армении заявили об угрозе с поставками продовольствия на фоне протестов

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность препятствиями, создаваемыми для въезжающих в Армению фур с продовольствием в связи с политической акцией по блокированию дорог.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в комитете отметили, что это может создать угрозу продовольственной безопасности страны.

"Все это вызывает обеспокоенность, так возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны. Таможенные органы призывают всех участников акций учесть этот тревожный факт и исходя из необходимости обеспечения таможенной безопасности не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.