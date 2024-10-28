В Армении заявили об отсутствии решения о выводе пограничников РФ с границы

Армения пока не собирается поднимать вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы.

Армения пока не собирается поднимать вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил глава Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Армен Абазян.

"Такого решения на данный момент нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста и добавил, что армянские пограничники в состоянии поэтапно охранять госграницы с Турцией и Ираном.

Отметим, что в начале октября после состоявшейся в Москве встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Ереване сообщили, что, согласно достигнутой договоренности, российские пограничники покинут КПП "Агарак" и с января охрана там будет осуществляться только силами армянских пограничников. Также армянские пограничники вместе с российскими коллегами будут участвовать в охране госграницы с Ираном и Турцией.