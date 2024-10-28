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В Армении заявили об отсутствии решения о выводе пограничников РФ с границы

В Армении заявили об отсутствии решения о выводе пограничников РФ с границы Армения пока не собирается поднимать вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы.
В регионе
28 октября 2024 г. 18:08
В Армении заявили об отсутствии решения о выводе пограничников РФ с границы

Армения пока не собирается поднимать вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил глава Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Армен Абазян.

"Такого решения на данный момент нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста и добавил, что армянские пограничники в состоянии поэтапно охранять госграницы с Турцией и Ираном.

Отметим, что в начале октября после состоявшейся в Москве встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Ереване сообщили, что, согласно достигнутой договоренности, российские пограничники покинут КПП "Агарак" и с января охрана там будет осуществляться только силами армянских пограничников. Также армянские пограничники вместе с российскими коллегами будут участвовать в охране госграницы с Ираном и Турцией.

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Версия на английском языке Armenia on withdrawing Russian border guards: ‘There is no such decision yet’
Версия на азербайджанском языке Ermənistan MTX: Rusiya sərhədçilərinin İran və Türkiyə ilə sərhəddən çıxarılmasına dair qərar yoxdur

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