Глава МВД Армении заявил об исчезновении 17 тыс. автоматов после войны 2020 года

Глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже 17 тыс. автоматов после войны 44-дневной 2020 года.

Глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже 17 тыс. автоматов после 44-дневной войны 2020 года.

Как передает Report, об этом пишет News.am.

Сообщается, что на пресс-конференции 15 января один из корреспондентов задал министру вопрос о привезенном из Карабахского региона Азербайджана оружии, сколько единиц законных, сколько нет и сколько сдано правоохранителям.

В ответ министр заявил о необходимости проводить работу по добровольной сдаче оружия.

"Хочу сказать, что после 44 дневной войны 2020 г. около 17 тысяч автоматов исчезли", - сказал Ваге Казарян.

Однако, когда, где и при каких обстоятельствах исчезли автоматы, и на чьем балансе находилось пропавшее оружие – министр не сообщил.