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Глава МВД Армении заявил об исчезновении 17 тыс. автоматов после войны 2020 года

Глава МВД Армении заявил об исчезновении 17 тыс. автоматов после войны 2020 года Глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже 17 тыс. автоматов после войны 44-дневной 2020 года.
В регионе
15 января 2024 г. 19:49
Глава МВД Армении заявил об исчезновении 17 тыс. автоматов после войны 2020 года

Глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже 17 тыс. автоматов после 44-дневной войны 2020 года.

Как передает Report, об этом пишет News.am.

Сообщается, что на пресс-конференции 15 января один из корреспондентов задал министру вопрос о привезенном из Карабахского региона Азербайджана оружии, сколько единиц законных, сколько нет и сколько сдано правоохранителям.

В ответ министр заявил о необходимости проводить работу по добровольной сдаче оружия.

"Хочу сказать, что после 44 дневной войны 2020 г. около 17 тысяч автоматов исчезли", - сказал Ваге Казарян.

Однако, когда, где и при каких обстоятельствах исчезли автоматы, и на чьем балансе находилось пропавшее оружие – министр не сообщил.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 17 min avtomat yoxa çıxıb

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